Açores. Incêndio atinge aerogare da Graciosa

Um incêndio destruiu parcialmente a zona de cargas da Aerogare da Ilha Graciosa, nos Açores.

O alerta foi dado às 20h20, mais uma hora no continente.

Não há qualquer vítima a registar.

Embora tenha atingido alguma dimensão - e até chegado a pôr em causa a cobertura do edifício - as chamas não atingiram a área reservada aos passageiros.

Ao que a Renascença apurou, o incêndio foi combatido por 24 bombeiros da Graciosa.

Três feridos em Pegões

Também este domingo, no Continente, um outro incêndio, numa destilaria em Pegões, no concelho do Montijo, provocou três feridos, entre os quais um bombeiro.

Dois dos feridos – um deles com queimaduras graves - foram levados para o Hospital do Barreiro. O outro, um dos 30 bombeiros que esteve no combate às chamas, foi levado para o Hospital de Setúbal.

O alerta foi dado pouco antes das 20h00.