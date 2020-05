​Sismo não abala a entrevista da primeira-ministra da Nova Zelândia

Sismo não abala a entrevista da PM da Nova Zelândia

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, foi surpreendida por um sismo, quando dava uma entrevista televisiva, em direto, a partir do Parlamento de Wellington, mas não se deixou perturbar. Quando sentiu as coisas a abanarem à sua volta, avisou o seu entrevistador e até brincou com a situação.

"Temos aqui um terramoto, Ryan, um abanão bastante decente", disse Jacinda Ardern ao pivot do canal de televisão Newshub, que transmitia a entrevista.

“Se vir coisas a abanarem atrás de mim é porque o prédio do Parlamento se mexe um pouco mais do que a maioria."

O sismo, de magnitude 5,6 na escala de Richter ocorreu pouco antes das 8h00 (21h00 de domingo, em Portugal), com o epicentro a cerca de uma centena de quilómetros a norte de Wellington, a capital da Nova Zelândia, e o hipocentro a uma profundidade de 52 quilómetros.

Horas depois, a primeira-ministra deu uma conferência de imprensa onde confirmou a inexistência de danos ou vítimas. No entanto, o sismo que abanou a cidade durante 30 segundos causou o pânico entre a população.

Jacinda Ardern foi eleita em 2017 e é muito popular no seu país, nomeadamente pela calma com que enfrenta as situações mais complicadas. Foi assim com o tiroteio de Christchurch, no ano passado, com a erupção vulcânica que ocorreu em dezembro e com a pandemia do novo coronavírus.