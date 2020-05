Rebuço, vergonha? Primeiro-ministro belga não pensa em passo atrás

Veja também:

O primeiro-ministro da Bélgica assegura que o país não voltará a estar sujeito a medidas tão restritivas como aconteceu nos últimos dois meses de tentativa de controlo da propagação da Covid-19.

Ao contrário de António Costa, Pieter De Crem não admite, sequer, a possibilidade de um passo atrás nas medidas de desconfinamento. "Rebuço" e "vergonha" não fizeram parte da mensagem passada ao país, este domingo.

"O primeiro confinamento resolveu a situação. Foram circunstâncias excecionais, mas nunca estivemos ao nível do que aconteceu em Itália ou Espanha. Se houver uma segunda vaga, será uma situação diferente, nomeadamente na testagem e no rastreio [da Covid-19]. Penso que podemos descartar a possibilidade de voltarmos a adotar medidas duras", disse De Crem, em entrevista à televisão VTM.

O primeiro-ministro belga não admite um novo cenário de descontrolo sanitário, provocado pelo novo coronavírus numa altura em que ainda não há vacina para a Covid-19. Um discurso diferente do adotado em Portugal.

No dia em que apresentou o plano de desconfinamento, António Costa deixou claro que "a emergência sanitária não desapareceu". "Nunca terei vergonha ou rebuço de dar um passo atrás", assumiu.

A Bélgica esteve em estado de emergência e iniciou o desconfinamento no início de maio, com a reabertura de serviços não essenciais. Trata-se de um dos países mais afetados pela Covid-19. De acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins, a 25 de maio, a Bélgica tem registo de 9280 mortes e 57.092 casos confirmados.

No dia 3 de junho, o Governo belga irá reunir com as autoridades de saúde, especialistas em economia e líderes regionais para debater novo levantamento de restrições no país.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 343 mil mortos e infetou mais de 5,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de dois milhões de doentes foram considerados curados.