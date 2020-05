Macau. Como vive a capital mundial dos casinos quando não há jogo

No ano passado, em abril, entraram pelas múltiplas fronteiras terrestes, aérea e marítimas, qualquer coisa como 3,5 milhões de visitantes. Este ano no mesmo mês, apenas 11 mil. Uma quebra homóloga de quase 100%. A redução do jogo deu um trambolhão semelhante, o que demonstra bem a relação entre uma dinâmica e a outra: quase todos os que entram em Macau fazem-no para jogar.

Se em abril de 2019, as seis operadoras que exploram o jogo tinham arrecadado 23,58 mil milhões de patacas (2,70 mil milhões de euros), agora a receita bruta mensal ficou-se pelos 754 milhões de patacas (cerca de 86 milhões de euros).

O economista português Albano Martins, há várias décadas a residir naquela cidade banhada pelo rio das Pérolas, sintetiza o que se passa no território da seguinte forma: “As massas não chegam agora a Macau. Nem as massas de pessoas, nem as massas de dinheiro”, ilustra.

E acrescenta: “A indústria do jogo está praticamente parada. Produz-se num mês o que se produzia num dia. A situação está muito complicada”.

Na mesma linha, Miguel Senna Fernandes, presidente da Associação de Macaenses, diz à Renascença que o sentimento no território “é de reserva”. “Temos a percepção que a economia está na mó de baixo, porque os casinos são o cérebro da economia da Macau. Tendo estado fechados durante 15 dias, as receitas são um desastre. Ninguém está feliz”, explica.

A normalidade que é só aparente

O diretor da revista Macau Business, e presidente da Associação de Jornalistas de Língua Portuguesa e Inglesa da RAEM, José Carlos Matias, afirma que quem anda pelas ruas vê uma cidade que funciona com uma aparente normalidade, em que as lojas foram reabrindo, apesar de muitas ainda não o terem feito.

O jornalista afirma que por detrás da aparente normalidade se esconde uma nova realidade. “Quando circulamos com mais atenção deparamo-nos com essa anormalidade, que é a ausência de turistas, numa cidade que no ano passado teve 40 milhões de visitantes”.