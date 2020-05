Estados Unidos com 97.686 óbitos devido à Covid-19

Os Estados Unidos registaram 638 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 97.686 o número de óbitos desde o início da epidemia no país, indicou a Universidade Johns Hopkins.

O número de casos confirmados no país é de 1.641.585 milhões, de acordo com os números contabilizados pela universidade, sediada em Baltimore.

Os Estados Unidos são de longe o país com mais vítimas mortais em todo o mundo e mais casos de infeções confirmadas.

O Presidente dos Estados Unidos decretou, este domingo, a proibição de entrada no país de todos os estrangeiros que tenham estado no Brasil nos 14 dias anteriores à tentativa de entrada, devido à pandemia de Covid-19. “Determinei que é do interesse do país tomar medidas para restringir e suspender a entrada nos EUA, como imigrantes ou não imigrantes, de todos os estrangeiros que estiveram fisicamente presentes no Brasil durante o período de 14 dias que precedeu a sua entrada ou tentativa de entrada nos Estados Unidos", refere o Presidente norte-americano na ordem decretada.

O Brasil, com mais de 22 mil mortos e 347 mil casos, é o segundo país do mundo em número de infeções, enquanto a Rússia, que contabiliza 3.388 mortos, é o terceiro, com mais de 335 mil.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 343 mil mortos e infetou mais de 5,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de dois milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.