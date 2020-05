Covid-19: ​Regresso à escola em Inglaterra deixa portugueses divididos

Veja também:

Quando as escolas começaram a fechar por toda a Europa, no Reino Unido crianças e professores continuaram a ir para as aulas até 20 de março, quando os britânicos se mudaram para dentro de portas.

Agora, com os 66 milhões de habitantes ainda maioritariamente confinados, com lojas e restaurantes fechados, uma das primeiras medidas do regresso à normalidade possível é o regresso faseado às aulas.

A 10 de maio, o Governo de Boris Johnson abriu a porta ao regresso das escolas em Inglaterra a partir de 1 de junho. Mas uma vez que os diferentes governos têm autonomia, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales afastaram essa possibilidade no imediato. Mas mesmo dentro de Inglaterra a medida, que inclui apenas alunos de alguns anos considerados de transição, não é obrigatória nem para as escolas nem para os pais.

Ao longo da última semana a pressão sobre o Governo aumentou, tantas foram as escolas e as juntas de freguesia que anunciaram que não vão reabrir, pelo menos para os alunos mais novos que deviam regressar já no dia 1. Outras, que têm estado abertas ao longo destes meses para dar apoio aos filhos de trabalhadores considerados essenciais ou crianças definidas como vulneráveis, não vão aceitar alargar ainda o número de alunos presentes na escola.

Pelo meio, professores, sindicatos e pais esperaram pelo parecer do grupo científico que aconselha o Governo, mas a resposta foi também ambígua. O estudo que o grupo publicou diz que o risco de aumentar o contágio é pequeno, mas não nulo e não se comprometeu em dizer se a reabertura das escolas podia levar a um aumento de casos no Reino Unido.

Os vários sindicatos de professores e profissionais de educação não ficaram satisfeitos e apontaram no mesmo sentido: a resposta científica não é esclarecedora o suficiente sobre se é seguro reabrir as escolas. Paul Whiteman, do sindicato dos diretores de escola NAHT, disse que ainda não há provas de que o regresso seja “uma coisa sensata”.

Mas no domingo, 24 de maio, o primeiro-ministro, Boris Johnson, dissipou as dúvidas e garantiu que o regresso faseado vai avançar, começando dia 1 de junho pelos alunos mais novos. Johnson disse que esta era uma parte vital do plano de desconfinamento, mas reconheceu que muitas escolas não iam reabrir.

O ministro da Educação, Gavin Williamson, disse, entretanto, no programa BBC Breakfast que, uma vez que não sabemos quanto tempo o vírus estará presente, “não podemos ter meses e meses em que as crianças estão sem aprender” e que por isso as escolas devem abrir.

Essa é, de certa forma, a lógica que leva António Mendes, de 44 anos e a residir no Reino Unido desde 2013, e a mulher a decidirem-se pelo regresso da filha Joana, de 11 anos, à escola a partir de 15 de junho, data definida pela escola onde estuda em Saint Ives, perto de Cambridge.

“Ninguém sabe se é a decisão certa ou não”, confessa António que diz estar “consciente que o vírus vai continuar presente nos próximos meses”.

No regresso pesou o facto de Joana, actualmente no 6.º ano, estar num ano de transição - no Reino Unido a divisão é feita entre primária e secundária, sendo que o 6.º ano é o último da primária - o que faz com que seja ainda mais “importante ela conviver com os professores, com os colegas porque a telescola não é a mesma coisa”, concluiu António.