Covid-19. Espanha reduz quase dois mil no total de óbitos

Espanha registou 50 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, tendo um total de 26.834 óbitos desde que a doença foi declarada, anunciou o Ministério da Saúde espanhol. No entanto, o país retira quase dois mil óbitos do total, depois de uma nova norma para a contabilização.

No domingo, a contabilização total de mortes era de 28.752, mais 1.918 do que esta segunda-feira.

As alterações podem ser verificadas também nos próximos dias, com a aprovação gradual das diferentes regiões das novas normas de contabilização.

Segundo os números divulgados, no total do país os casos com a doença desceram para 132, elevando para 235.400 o total de infetados até hoje.

Os dados diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, foram hospitalizados 256 doentes, aumentando para 122.439 o total de pessoas que até agora precisaram de ser internadas.

Espanha anunciou hoje que vai levantar a quarentena imposta na entrada do país aos turistas estrangeiros a partir de 1 de julho, dando mais um novo passo no alívio das restrições impostas por causa da doença covid-19.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, já tinha avançado no sábado a reabertura do país ao turismo estrangeiro no mês de julho.

Entretanto, as regiões espanholas mais atingidas pela pandemia de covid-19 de Madrid, Barcelona e Castela e Leão passaram hoje à “fase um” do plano de alívio das medidas rígidas de luta contra a doença.