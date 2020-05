“É bom ver o PSD a fazer oposição”

É com agrado que Henrique Raposo reage à denúncia do deputado social-democrata Duarte Marques sobre a falta de meios aéreos para combater incêndios.

Sobre a denúncia do PSD, Jacinto Lucas Pires considera que o mais triste é o Governo “passar a batata quente de um ministério para outro”.

Quanto ao Plano de Estabilização Económica e Social (PEES) que o primeiro-ministro começa a apresentar nesta sexta-feira aos partidos com assento parlamentar, este comentador do programa As Três da Manhã diz esperar que as intenções saiam do papel.

Henrique Raposo prefere destacar o papel de cada cidadão na retoma da economia e da normalidade possível.

“Mais do que o Estado, somos nós – sociedade, cidadãos, consumidores – que temos que atravessar o medo, vencer o medo e voltar a uma relativa normalidade”, diz.