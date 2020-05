Verão escaldante sem ajuda urgente

Imaginem que organizam um banquete para 300 convidados e vos aparecem 15 mil. Que fazem? Chamam a polícia para os travar? E se for num serviço de prestação de ajuda alimentar ou nas cantinas sociais da Câmara de Lisboa disponíveis para apoiar os mais pobres? Chamam Fernando Medina para pagar a conta? Não terão outro remédio. A previsão do Ministério da Solidariedade com um reforço da verba de 40 por cento só dava para servir mais 120 utentes a somar aos habituais 300.

Lisboa é uma autarquia “rica” e pode suportar o encargo. E as pobres dos arredores o que podem fazer? O reforço previsto pelo Governo não é suficiente e a denúncia de Catarina Martins (o BE tem a seu cargo o pelouro social na câmara da capital) é um murro no estômago. O plano de emergência social que o Governo prepara é bom que chegue ao terreno quanto antes: o tsunami da fome levou dois meses a varrer a capital.

Faz sentido a proposta que o PCP levará hoje ao debate com Costa. A criação de uma nova prestação social de apoio extraordinário faz falta como nunca fez. O valor pode ser discutido, e podem designá-lo como preferirem ( rendimento básico garantido, ou outra coisa qualquer), mas os 483 euros mensais propostos pelos comunistas (o equivalente a um IAS, ou seja, a um indexante social de apoio) se pecam por alguma coisa é, certamente, por defeito.

Hoje, já só 35 por cento, dos desempregados recebem subsídio que em média estão ainda abaixo ( 442 euros)) mas, neste momento, o reforço de todos os apoios sociais são o único meio disponível para travar a crise social.

Abaixo dos 24 anos, a taxa de desemprego já disparou 50 por cento. Estes jovens já nasceram praticamente em crise e nunca conheceram outra realidade. A tese liberal de que quem quer trabalhar arranja sempre emprego mostra-se, nesta conjuntura, uma falácia facilmente desmontável.

Toda a economia informal paralisou: as limpezas, os biscates, os trabalhos ao dia e à hora. Sem fontes de rendimento e zero almofadas de poupança, há profissões em peso e muitos outros profissionais “improváveis” ( todo o mundo das artes e espectáculos por exemplo…) sem nada, a não ser a hipótese de recorrer a apoios estatais . Apoios que ficam normalmente à distância de mais um papel, uma prova, uma factura, cujo objectivo mais parece o de fazer o pobre desistir daquilo a que tem direito.

E é de direitos de que falamos. Direitos, mesmo daqueles que nunca contribuíram porque o salário era tão baixo que não daria para comer e pagar contribuições. É essa contradição que o Governo vai ter de rever também para futuro.

O PCP que esta segunda-feira foi ouvido no âmbito das audições promovidas por António Costa sobre o plano de emergência social, faz uma listagem bastante completa dos que defende que devem ser apoiados já : estagiários, trabalhadores em período experimental, ou com contratos de vínculos precários, incluindo os independentes com quebras de rendimento superiores a 40 por cento.

Depois, passada a crise, se é que ela vai passar ao ritmo previsto, teremos a crise social aplacada e poderemos então pensar em políticas de fundo que devolvam ao sistema os que permanecem de fora.

O teletrabalho, que para alguns foi uma bênção, pode também tornar-se uma armadilha. Provavelmente, há postos de trabalho que as novas tecnologias vierem tornar inúteis ou muito pouco produtivos. Para esses, não basta prolongar o lay-off, é necessário aproveitá-lo para promover a reconversão.

Durante o confinamento não nos demos sequer conta. Agora, que os números do COVID deixaram de nos impressionar porque entraram num dito planalto, é hora de olhar para todos os outros números que cresceram em exponencial, enquanto fechávamos as portas e as janelas para não deixar o vírus entrar e não ver nada lá fora.

E a realidade é feia. Em dois meses temos já 80 mil novos desempregados (quase 2 mil ao dia!) , além de e mais 800 mil em lay-off . O último estudo da DECO diz-nos que, em Maio, além de um corte de rendimentos que afectam 70 por cento das famílias, temos 11 por cento que já se apresentam com carências alimentares. A forma de privação mais grave.

Das duas uma: ou travamos a fome já ou vamos alimentando a raiva que pode demorar um pouco mais, mas virá bater-nos à porta. A emergência é igual. O alerta de Catarina Martins é para levar a sério.

É, aliás, um bom sinal que Costa tenha advertido na passada quinta-feira, à noite, na Comissão Política do PS , que independentemente da popularidade do Governo, vai ser essencial usar de “humildade” e conjugar esforços com todos os restantes partidos e os parceiros sociais. Só assim os portugueses poderão ganhar esta nova batalha.

Uma reacção bem orquestrada em conjunto poderá, inclusivamente, fazer com que o tempo de crise se reduza substancialmente. Sobretudo se evitarmos que a crise sanitária, que já contaminou boa parte do tecido económico, acabe a corromper a coesão do tecido social.

O pior que nos poderia acontecer era repetir o erro da crise anterior, voltando a dividir a população em classes que se combatem mutuamente: velhos contra novos, ricos contra pobres, privados contra públicos, liberais contra intervencionistas.

Com isso, os únicos a beneficiar seriam as forças populistas dos dois extremos. Mesmo esses terão de ser chamados ao esforço colectivo e repescados para os benefícios e custos da democracia liberal e europeia onde nos inserimos.

Para já a Europa agiu depressa e, até agora, bem. Quem sabe, pode acabar esta crise redimindo-se do fracasso colossal da crise anterior. A Alemanha e a França deram até agora passos importantes e se os quatro países “austeros” deixarem de jogar ao empata, quem sabe a Comissão e o Banco Central Europeu poderão recuperar o velho estatuto de provedores dos países pobres. O facto de quase 60 por cento da dívida pública nacional poder vir nos próximos meses a ficar inteiramente nas mãos do BCE é, no caso português, uma rede de segurança preciosa.

Se assim for, estes dois meses de sacrifício máximo poderão não se prolongar demasiado no tempo e a retoma pode vir mais cedo do que se previa. Basta conseguir que a economia hiberne em vez de agonizar. Para já, ainda parece ser possível. Daqui a umas semanas já pode poderá ser tarde demais. O ritmo dos dois últimos meses não pode equivaler à degradação dos próximos dois. Ou as ajudas se anunciam já ou se esperamos até Setembro não resistiremos, em paz, ao próximo Verão quente. Teremos um Verão escaldante.