Vitória de Setúbal pesca lateral no Leixões

Derick Poloni é o primeiro reforço para a próxima temporada do Vitória de Setúbal. O lateral-esquerdo deixa o Leixões depois de três temporadas no clube de Matosinhos, segundo anunciou o presidente do clube ao jornal "O Jogo".

Sem anunciar o valor da transferência, Paulo Lopo revela que o clube reserva 50% do valor de uma futura transferência.

Aos 26 anos, Poloni prepara-se para se estrear na I Liga, depois de sete temporadas em Portugal. O defesa chegou em 2013 à equipa B da Académica, proveniente da formação do São Paulo. Passou pelo Sourense e Anadia, antes de reforçar o Leixões em 2017.

Somou 100 jogos em três temporadas pela equipa de Matosinhos, alinhando preferencialmente a lateral-esquerdo, mas com possibilidade de alinhar também como extremo.