Presidente do Rio Ave "apreensivo" com queda iminente da Liga

O presidente do Rio Ave considera que a crise diretiva instalada na Liga Portugal em nada contribui para a resolução dos mais prementes desafios atuais do futebol português: retoma do futuro e a busca de um futuro de sustentabilidade.

O Cova da Piedade juntou-se esta segunda-feira ao Benfica, anunciando que se demite da direção da Liga e acrescentando um pedido a Pedro Proença para que siga o mesmo exemplo.

Entretanto, para 9 de junho está marcada uma assembleia-geral de clubes tendo por base justamente o futuro dos atuais órgãos da Liga Portugal.

Em declarações a Bola Branca, António da Silva Campos não toma partido, preferindo "aguardar por desenvolvimentos" sobre o delicado tema. Mas mesmo assim, o líder dos vila-condenses expressa preocupação e é claro nos reparos enviados à nação futebolística.

"Estamos muito apreensivos porque deveríamos concentrar-nos no reinício do campeonato. Não é nada bom que isto esteja a acontecer neste momento. Todos somos responsáveis e temos de ter a consciência do momento que vivemos", alerta Silva Campos, deixando ainda um apelo à paz.

"É preciso união entre todos. Não é fácil mas temos de nos unir e pensar no nosso futuro. Isso é o mais importante neste momento", completa.