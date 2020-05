Pedro Proença: "O presidente só está na Liga enquanto os clubes quiserem"

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, admite que deixará a direção da organização, se essa for a vontade dos clubes. O presidente tem estado sob duras críticas depois de ter enviado uma carta a Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, para que os jogos fossem transmitidos em sinal aberto, o que é contra a vontade dos clubes.

Em declarações após uma reunião na Câmara Municipal do Porto, com Rui Moreira, Pedro Proença não exclui a saída, mas recorda que este é um momento de grande responsabilidade para o futuro da Liga e de muitos clubes.

"A Liga é dos clubes. O presidente só estará na Liga enquanto os clubes quiserem. Este é um momento de responsabilidade, de retomar as competições. É vital que se retomem as competições, se não retomarmos, temos diversas realidades de insolvência. É um momento de responsabilidade para todos. O presidente Pedro Proença está sempre disponível para ouvir todas as propostas dos clubes", começa por dizer, em declarações transmitidas pela SportTV.

No centro do descontentamento que se arrasta em relação ao presidente da Liga está uma carta dirigida por Pedro Proença ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já depois de outra semelhante, enviada ao Governo, que deixou os clubes de cabelos em pé.

Na missiva, Pedro Proença sugeria a "influência" do chefe de Estado com vista a que as operadoras de televisão permitissem a transmissão de jogos em sinal aberto, na reta final da I Liga. As operadoras, e a NOS em particular - sendo patrocinadora direta da prova -, e por consequência os clubes, não gostaram da proposta.