Os planos de Rúben

Rúben Amorim tem direito a grande plano nas manchetes dos jornais desportivos, esta segunda-feira. O treinador do Sporting prepara o que resta da temporada e já olha para a próxima.

"Prioridade: central e trinco", titula o "Record". Rúben Amorim identificou posições que pretende reforçar. Técnico quer melhorar processo defensivo.

"A Bola" centra a abordagem no que resta jogar esta época. "Formação em busca de afirmação". O plantel passa a contar com jovens suficientes para fazer um 11. Integrá-los com os "veteranos" é a meta para os próximos dois meses. O jornal revela, ainda, que Mathieu deve sair e o clube está no mercado por central esquerdino.

O jornal "O Jogo" dedica manchete às eleições no FC Porto: "Pinto da Costa anuncia mudanças na direção". Lançamento da campanha marcado pela promessa de "nova equipa". "Candidato-me a pensar nas dificuldades tremendas do presente", disse Pinto da Costa.

As eleições estão marcadas para 6 e 7 de junho. Pinto da Costa concorre com José Fernando Rio e Nuno Lobo.

Do mercado de transferências, "A Bola" revela que o interesse do Milan em contratar Florentino Luís ao Benfica "congelou". Há base para acordo, mas, para já, o médio quer prosseguir na Luz.

"O Jogo" adianta que Iuri Medeiros está nos planos do Sporting de Braga para a próxima época. O antigo extremo do Sporting tem contrato com o Nuremberga, da segunda divisão alemã, mas tem sido pouco utilizado.

Ainda na primeira página do jornal da Global Media, destaque para Gonzalo Plata, cujo valor inflacionou. O Sporting detém 50% do passe, pretende adquirir a outra metade, mas o interesse de clubes ingleses aumentou o valor a pagar pelos leões.