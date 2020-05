Ministra da Saúde descarta concentrações para ver jogos de futebol

José J C Cruz Pinto

24 mai, 2020 Ílhavo 18:23

Estou para ver se vão ser mesmo ser reprimidos - com multas reais aos proprietários de cafés e restaurantes, e não só simples ameaças, intercaladas por proclamações de fé infinita no "bom senso" - os ajuntamentos de espectadores dos tais canais pagos ... Estão a ver o filme? O empresário paga os canais, os clientes pagam "os copos e os comes", e o SNS e nós todos os estragos da doença - que tal? - tudo para ajudar a manter a actividades semi-parasitária do futebol profissional (que vale, quando muito, 0,25% do PIB).