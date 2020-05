Leixões solidário com Proença. "Sairá por vontade própria, no final do campeonato"

O Cova da Piedade juntou-se ao Benfica, anunciando, esta segunda-feira, que se demite da direção da Liga e acrescentando um pedido a Pedro Proença para que se demita. Ora, esta até pode ser "uma forma de pressão", mas, segundo o presidente do Leixões, não influenciará a intenção do antigo árbitro de renunciar às suas funções, no imediato.

Paulo Lopo acredita que Pedro Proença "sairá, mas por vontade própria". "Por uma questão de responsabilidade, ele irá querer manter-se [na presidência da Liga] até ao final da época, para garantir que tudo corre dentro da normalidade", prevê o dirigente do Leixões, em entrevista à Renascença.

O clube de Matosinhos faz parte da direção da Liga e garante total apoio a Proença. Paulo Lopo confessa, por outro lado, desilusão "com a falta de solidariedade" de alguns clubes.

"Muitas vezes os clubes metem os interesses pessoais e particulares à frente dos interesses do grupo. Neste caso do Cova da Piedade é nitidamente uma represália ao facto da direção ter votado favoravelmente à conclusão do campeonato [da II Liga] e à descida de divisão do Cova da Piedade", sublinha, nestas declarações a Bola Branca.

Já sobre as razões que levaram o Benfica a abandonar a direção da Liga, o presidente do Leixões afirma desconhecer por completo os motivos dos encarnados. "Mais importante", sublinha, "é garantir que o campeonato chega ao fim e que as coisas decorrem com normalidade".