Iuri Medeiros nos planos do Sporting de Braga

O Sporting de Braga pretende contratar Iuri Medeiros e, de acordo com o jornal "O Jogo", as negociações com o Nuremberga estão adiantadas.

O antigo extremo do Sporting, que nunca conseguiu afirmar-se em alvalade, foi transferido para o clube da segunda divisão alemã no início da época, por dois milhões de euros.

"O Jogo" não revela os valores envolvidos no negócio, sendo certo que o Sporting tem direito a 10% de uma eventual venda do jogador. O plano do Braga passa por assegurar sucessor de Trincão, jovem contratado pelo Barcelona, por 31 milhões de euros.

Iuri Medeiros, de 25 anos, tem pouco tempo de jogo, esta temporada, pelo Nuremberga. O extremo açoriano foi utilizado em 11 jogos pelo clube que está a lutar pela permanência no segundo escalão do futebol alemão.

Formado no Sporting, Iuri só por uma ocasião teve possibilidade de jogar pela equipa principal. Aconteceu em 2017/18, com Jorge Jesus. No entanto, após 11 jogos em meia época foi emprestado ao Génova.

Antes de ter tido essa oportunidade, já se tinha mostrado no Sporting B, no Arouca, no Moreirense e no Boavista. Dividiu a época passada entre Génova e o Légia de Varsóvia. Esta temporada saiu, em definitivo, do Sporting para representar o Nuremberga.