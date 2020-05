​Iuri Medeiros no Braga? "Se sentir carinho e confiança, vai singrar"

No plano teórico, Iuri Medeiros terá muito a acrescentar ao plantel do Sporting de Braga, mas sempre e quando sinta "confiança" e "carinho" para poder fazer a diferença.



Em Bola Branca, Vítor Gomes, médio que alinhou ao lado do extremo no Moreirense, em 2015/16, não duvida das qualidades mais do que suficientes para o jogador açoriano vingar ao serviço dos arsenalistas.

No dia em que a imprensa desportiva aponta o ex-jogador do Sporting, atualmente no Nuremberga, aos minhotos, Vítor Gomes deixa um conselho a quem receber Iuri Medeiros.

"Pode ser o relançar da carreira do Iuri. Ele tem qualidades excecionais, um pé esquerdo fantástico, mas tem uma personalidade forte e necessita de se sentir acarinhado para se poder tirar o melhor dele. Se no Braga fizerem isso, tenho a certeza de que irá singrar", afirma o médio, atualmente ao serviço dos cipriotas do Omonia.

Ora, foi justamente ao serviço do Moreirense que Iuri Medeiros realizou a melhor época da carreira. Emprestado pelos leões, apontou 10 golos em 34 jogos pelos.

"Por onde passou e sentiu essa confiança foi sempre influente", recorda Vítor Gomes. "Não tendo essa confiança e esse carinho de que ele necessita para se sentir confiante, será difícil. Há jogadores que são assim e o Iuri é um desses casos. De certeza que as pessoas já o conhecem e irão fazê-lo sentir-se bem e dar-lhe as oportunidades para ele fazer a diferença. Só assim é que ele faz a diferença", reforça.

Iuri Medeiros, de 25 anos, poderá ser o sucessor de Trincão - contratado pelo Barcelona - no Sporting de Braga. O extremo é jogador do Nuremberga, clube da segunda divisão alemã, que o adquiriu ao Sporting no verão passado, por dois milhões de euros.

De acordo com a imprensa, o Braga está em negociações adiantadas com os germânicos. O Sporting tem direito a 10% de uma transferência futura.

Depois de ter dividido a época passada entre o Génova e o Legia de Varsóvia, o jogador português tem tido uma época discreta no Nuremberga, clube que está a lutar pela permanência no segundo escalão do futebol alemão.