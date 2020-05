Estádio do Rio Ave aprovado para a reta final da Liga

O Rio Ave vai poder jogar no seu estádio as partidas que tem por disputar na condição de visitado, esta temporada. À Renascença, o presidente do clube confirma que já fez todas as obras exigidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), após a vistoria da semana passada.

"Está tudo resolvido. Principalmente a questão das áreas, sinaléticas, torneiras automáticas [a DGS não queria nada manual], plano de contingência de legionela, plano de rega. Está tudo pronto", garante António Silva Campos.

O presidente do Rio Ave não esconde a satisfação e o relativo alívio sentido aquando da receção do selo de aprovação, após vários dias de "trabalho árduo".

"Conseguimos ir ao encontro das exigências", assinala o líder dos nortenhos. "Tinha a plena certeza de que iríamos conseguir. Foi um trabalho árduo, nestes últimos três, quatro dias. Temos o nosso estádio pronto para receber o próximo jogo em casa, que é contra o Paços de Ferreira. Foi muito importante para o nosso grupo jogar em casa", prossegue Silva Campos, detalhando as melhorias e correções feitas pelo Rio Ave tendo em vista o objetivo de jogar na sua própria casa.

"Tratou-se principalmente de uma questão de áreas. Conforme exigido pela DGS, tínhamos de disponibilizar 4 metros quadrados por cada atleta", explica o presidente do Rio Ave.

O Estádio dos Arcos torna-se, assim, no 14.º com condições para receber jogos da reta final da Primeira Liga. Dos 15 estádios vistoriados, só o Bonfim, em Setúbal, ainda não está totalmente preparados, mas os dirigentes sadinos estão a trabalhar para responder ao cadernos encargos exigido.

Dragão (FC Porto), Luz (Benfica), Alvalade (Sporting), Municipal de Braga (Sp. Braga), D. Afonso Henriques (Vit. Guimarães), Cidade de Barcelos (Gil Vicente), Bessa (Boavista), Barreiros (Marítimo), Estádio do CD Aves, João Cardoso (Tondela), Municipal de Portimão (Portimonense), Cidade do Futebol (Belenenses SAD e Santa Clara) e Capital do Móvel (Paços de Ferreira) são os outros 13, para lá do campo do Rio Ave, com certificação da DGS.

O Famalicão vai jogar em Barcelos. O Moreirense pediu para jogar em Guimarães, mas face à aprovação de outros estádios pediu também vistoria ao Comendador Joaquim de Almeida Freitas para tentar, igualmente, ter o seu terreno aprovado.