Krasnodar renova contrato de Manuel Fernandes por dois meses

O internacional português Manuel Fernandes renovou contrato com o Krasnodar por mais dois meses.

O médio chegou ao clube russo no início desta temporada, com um vínculo válido apenas por uma época. Com o campeonato parado devido à pandemia da Covid-19 e com a data do fim do vínculo a 31 de maio, o clube anunciou a renovação para que não perca o jogador antes do final da temporada.

Em Portugal, os contratos dos jogadores da I Liga foram automaticamente prolongados até ao final da temporada, depois de um acordo entre Liga de Clubes, Federação Portuguesa de Futebol, Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol.

Manuel Fernandes, de 34 anos, chegou ao Krasnodar esta época, depois de cinco temporadas no Lokomotiv Moscovo. Antes, passou pelo Besiktas, Valencia, Everton e Benfica. Esta temporada, leva três golos em 12 jogos disputados.

O campeonato russo será retomado a 21 de junho.