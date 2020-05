João Félix sofre entorse no joelho esquerdo

João Félix sofreu uma entorse do ligamento colateral do joelho esquerdo durante o treino do Atlético de Madrid realizado esta segunda-feira.

Apesar de ainda não ser conhecida a gravidade da lesão, a lesão não parece ser muito grave, mas o internacional português poderá ficar afastado durante três semanas, avança o jornal "Marca".

Em comunicado, o clube apenas revela que a recuperação "está dependente de evolução".

Caso se confirme o período de paragem de três semanas, Félix poderá até não falhar qualquer partida. O campeonato regressa a 8 de junho, mas Félix já estaria impossibilitado de jogar essa partida, em casa do Athletic Bilbau, por suspensão após acumulação de amarelos.

João Félix, de 20 anos, custou 120 milhões de euros aos cofres do Atlético de Madrid, depois de uma época bem sucedida no Benfica.

O jovem avançado soma seis golos em 28 jogos disputados pelos "colchoneros" e soma já a terceira lesão da temporada, tendo perdido 10 jogos devido a uma entorse no joelho, em outubro e uma lesão na perna, em janeiro.