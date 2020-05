Hyundai anuncia alinhamento para o Rali da Finlândia

A Hyundai tem uma vitória este ano, logo na abertura, no Mónaco, com triunfo de Neuville. Na Suécia e no México, no entanto, a Toyota assumiu o domínio, com vitórias de Elfyn Evans e Ogier, respetivamente. O francês está na liderança do campeonato, com 62 pontos. Evans é segundo classificado, a oito pontos do seu companheiro de equipa.