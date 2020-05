TAP retoma 247 voos semanais até julho. Em junho regressa a Nova Iorque, Luanda e Maputo

Veja também:

A TAP publicou, esta segunda-feira, o seu plano de voos para os próximos dois meses, que prevê 27 ligações semanais em junho e 247 em julho, sendo a maioria de Lisboa, de acordo com o plano de retoma de operações, publicado no site da companhia aérea portuguesa.



À medida que foram sendo levantadas algumas das restrições impostas às companhias aéreas, a TAP foi repondo voos, nomeadamente para Londres e Paris, entre Porto e Lisboa, dois voos por semana para S. Paulo e um voo semanal para o Rio de Janeiro, o que significa que a operação da TAP no final do mês de maio será de 18 voos semanais.

De acordo com o plano da companhia aérea, a TAP planeia voltar a operar mais voos intercontinentais, incluindo dois por semana para Nova Iorque (Newark), um para Luanda (a partir de dia 15) e outro para Maputo. Em Portugal, as ligações entre Lisboa e a Madeira passarão a ser diárias. No final de junho, a TAP contará com 27 voos semanais.

O número de voos que a companhia planeia operar até fim de junho e julho fica muito aquém dos 3.000 voos semanais que a companhia chegou a realizar antes da pandemia.