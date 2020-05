​Restauração e comércio com perdas de 670 milhões em abril

Veja também:

Os setores da restauração e do comércio a retalho foram os mais afetados pela redução “sem precedentes” nos pagamentos de abril, segundo dados do Banco de Portugal divulgados esta segunda-feira.



A restauração perdeu quase 355 milhões e o comércio a retalho mais de 316 milhões, em comparação com o valor transacionado com cartão no mesmo mês do ano passado. Tudo junto, foram menos 671 milhões de euros.

No comércio, as compras com cartão subiram 209% na aquisição de eletrodomésticos, mais 44,7 milhões de euros, e 109% no subsetor das frutas e produtos hortícolas, um aumento de 6,6 milhões de euros.