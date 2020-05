Lóbi farmacêutico bloqueou investigação aos coronavírus em 2018. Bruxelas garante “regras rigorosas”

A Comissão Europeia (CE) afirma que garante que os programas de pesquisa e inovação que financia são alvo de "regras rígidas", respeitando "totalmente" os valores da União Europeia (UE), e que as Parcerias Público-Privadas (PPP) seguem estes princípios.

"Estamos a implementar regras rigorosas da UE, em total concordância com os valores da UE. Também estamos a tomar decisões de financiamento, consultando vários 'stakeholders' [partes interessadas], sempre colocando no topo da prioridade as necessidades de saúde e ambientais dos cidadãos", disse à Lusa fonte oficial da CE.

Esta declaração segue-se após duas organizações não-governamentais (ONG), Global Health Advocates e Corporate Europe Observatory, criticarem as PPP na área da investigação da União Europeia, com base em relatórios que apontam para o benefício dos privados face ao interesse público.

Segundo estas entidades, existe um ambiente institucional que assegura "privilégios e vantagens" para o setor privado, e "deveres e obrigações" para o setor público.



"Todas as críticas construtivas são bem-vindas e serão tidas em conta nas avaliações e propostas da próxima geração de PPP", vincou Bruxelas.

Bruxelas frisa que "regista os relatórios" publicados pelo CEO e pela GHA, salientando que a UE está comprometida em atingir um crescimento "inteligente, sustentável e inclusivo" e que é nesse contexto que considera a pesquisa e a inovação com verbas comunitárias no futuro.



Lóbi farmacêutico bloqueou investigação aos coronavírus em 2018



"Estamos indignados por encontrar provas de que o lóbi da indústria farmacêutica EFPIA [European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations] não só não considerou o financiamento da bioprevenção (ou seja, estar pronto para responder a epidemias como a causada pelo novo coronavírus, covid-19), como se opôs a que a mesma fosse incluída nos trabalhos da IMI [Iniciativa de Inovação Médica] quando essa possibilidade foi levantada pela Comissão Europeia em 2018", lê-se nas conclusões de um estudo a que a agência Lusa teve acesso.

As ONG assinalam que, durante os últimos 15 anos, os grupos de lóbi das indústrias da saúde e do ambiente “controlaram, dominaram e beneficiaram de 3,7 mil milhões de euros de fundos de investigação da UE destinados a medicamentos e ao clima através das PPP, à custa do interesse público”.

No documento das duas ONG, “Em nome da Inovação”, a que a Lusa teve acesso, que junta os relatórios “Mais privada do que pública: como as grandes farmacêuticas dominam a Iniciativa de Inovação Médica”, e “Investiga e Destrói, as fábricas da indústria bioeconómica ameaçam o clima e a biodiversidade”, as entidades destacam que há “implicações preocupantes para a defesa do interesse público” na gestão das PPP europeias, financiadas pelo dinheiro dos contribuintes.

Isto, desde a “negligência da preparação para pandemias, até à alimentação da desflorestação e das mudanças climáticas”, sublinham, vincando que as grandes empresas europeias pretendem manter esta situação no próximo orçamento da UE (sob o ‘Horizon Europe 2021-2027).

“As nossas descobertas mostram que estas estruturas das PPP permitem às indústrias participantes controlarem a utilização de milhares de milhões de euros de fundos públicos de investigação, sem qualquer retorno claro e provado para os cidadãos da UE”, assinalam as ONG.

Segundo as organizações, o próprio desenho destas PPP, “ainda mais do que os abusos que foram documentados”, significa que, no setor da saúde e da bioeconomia, estas parcerias “não servem o interesse público, mas simplesmente o interesse de curto prazo dos industrialistas”.

A GHA e o CEO enfatizam que, “mais do que apenas capturarem subsídios”, as PPP europeias (foram abordadas duas das sete no total) “não só consomem recursos valiosos em termos do financiamento da investigação pública, como mobilizam pesquisadores públicos para prioridades que não seriam as suas”.

Por isso, as ONG salientam que “a indústria define a agenda geral de investigação, os temas aceites para as propostas anuais de projetos, mas envolvem também muitos investigadores públicos”.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Comissão Europeia (CE) sublinhou que está a ser investida "uma verba significativa de dinheiro em pesquisa e inovação na saúde, nas alterações demográficas e no bem-estar, assim como na sustentabilidade ambiental e na ação climática, com o foco nos desafios da sociedade e atacando as necessidades médicas e ambientais".