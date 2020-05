Há 20 anos que não se levantava tão pouco dinheiro no multibanco

Segundo o supervisor, a utilização de cartões bancários diminuiu 42,9% em número e 28,8% em valor, face ao mesmo período do ano anterior. Foram realizadas 114,7 milhões de operações, no valor de 7,3 mil milhões de euros.

A pandemia de Covid-19 reduziu os levantamentos no multibanco para valores registados há 20 anos. Com as pessoas confinadas em casa e com receio em mexerem em dinheiro, caíram a pique os levantamentos e pagamentos físicos.

Também as compras com cartão decresceram “de forma igualmente significativa” relativamente ao período homólogo: 42,5% em número e 39,7% em valor, para 60,9 milhões de operações (número mais baixo desde fevereiro de 2014), no valor de 2,4 mil milhões de euros (valor mais baixo desde fevereiro de 2015).

O Banco de Portugal fala ainda numa “redução sem precedentes na utilização dos cheques“, uma quebra homóloga na ordem dos 50% em abril, tanto em quantidade como em valor. Já a percentagem de cheques devolvidos por insuficiência de provisão aumentou, uma subida de 0,48% em número e de 0,41% em valor, o que compara com 0,27% em número e 0,23% em valor, em fevereiro).

Contactless em forte crescimento

Os consumidores evitam pagar com cartão, mas muitos estarão a passar para a tecnologia contactless, que continua a crescer. O Banco de Portugal aponta para aumentos de 44% em número e 123% em valor, em abril.

O peso desta tecnologia no total de compras com cartão subiu também de forma expressiva. Enquanto em fevereiro, 11,6% das compras com cartão foram efetuadas com recurso a contactless, em abril o respetivo peso já foi de 17,4%.

Estas compras foram realizadas sobretudo no setor do comércio a retalho (81,2% em número e 85,5% em valor).