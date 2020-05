Governo alemão apoia Lufthansa com 9 mil milhões de euros

O Governo alemão e a administração da Lufthansa chegaram a acordo relativamente à ajuda de Estado que a companhia aérea alemã vai receber para fazer face às perdas registadas com os efeitos da pandemia da covid-19. Sao 9 mil milhões de euros.



O ministro alemão das Finanças, Olaf Scholz, já veio dizer que o acordo representa uma boa solução, “que tem em conta tanto as necessidades da empresa como dos contribuintes”.

Esta ajuda, explicou o ministro, será limitada no tempo.”Quando a companhia se reerguer, venderemos a participação pública, esperemos que com algum lucro que nos ajude a responder a muitos outros pedidos de ajuda.”

Num comunicado conjunto dos ministérios das Finanças e da Economia, os dois governantes sublinham que a Lufthansa era uma empresa saudável antes do surgimento da pandemia e apresenta boas perspetivas de futuro.

Na mesa está um plano que prevê que a Lufthansa receba um resgate de cerca de 9 mil milhões de euros em troca de uma participação de 25% na empresa. A verba chegará com algumas exigências. O Governo impôs a suspensão do pagamento de dividendos e restrições às remunerações dos quadros superiores e do Comité de Supervisão.

Governo alemão com estatuto de maior acionista

Esta participação deverá dar ao Estado alemão dois lugares no conselho de administração da Lufthansa e o estatuto de maior acionista, o que lhe permite bloquear as principais decisões tomadas pela administração da empresa.

Este foi, aliás, um dos fatores que pesaram nas negociações, assim como as questões relacionadas com a situação dos cerca de 138.000 empregados da companhia aérea e empresas subsidiárias.

O acordo está agora dependente da aprovação da Comissão Europeia.

Um dos pontos mais sensíveis será o calendário em que o Estado alemão teria de vender a posição que agora vai adquirir.

As ações da Lufthansa reagiram em forte alta a esta notícia, registando um ganho de 6%. E a empresa já marcou para junho a reabertura de 106 destinos, entre os quais Portugal.

A situação difícil da companhia aérea alemã é comum a companhias de todo o mundo. Em Portugal a TAP poderá receber um apoio público acima de mil milhões de euros.