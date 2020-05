Alemanha entra em recessão. É oficial

É oficial: a Alemanha está em recessão. A economia registou a maior quebra dos últimos dez anos.

Mesmo com a recuperação da despesa pública e da construção, o setor que mais empregos cria, o PIB alemão recuou 2,2% nos primeiros três meses do ano.

Esta queda – a maior desde a crise de 2009 – é justificada pelo consumo e pelas exportações, segundo o departamento federal de estatística.

Em termos técnicos, esta quebra segue-se a uma contração de 0,1% no último trimestre de 2019, o que deixa a maior economia da europa em recessão técnica, com dois trimestres consecutivos em contração.

Os economistas estimam que esta queda se acentue no segundo trimestre, sublinha a Reuters. Carsten Brzeski, do departamento da Zona Euro no ING, diz que "não são precisas muitas competências de análise para avançar com esta estimativa", lembrando que "as três semanas de encerramento que se seguiram e o levantamento muito gradual de algumas medidas não são um bom augúrio" para o período entre abril e junho.

Segundo as estimativas oficiais, a Alemanha deverá apresentar no final de 2021 um PIB idêntico ao registado no final de 2019.

No domingo, entrevistado por um jornal alemão, o líder do Eurogrupo, Mário Centeno, disse acreditar que no final de 2022 já todos os países terão recuperado da crise.