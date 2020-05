Papa próximo dos católicos na China e dos que de se dedicam à paz e ao serviço dos outros

No final da oração Regina Coeli, dedicada este domingo à festa da Ascensão, o Papa Francisco enviou uma mensagem especial aos católicos da China, no dia da sua padroeira, Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos.

Especialmente venerada no santuário de Sheshan, em Xangai, Francisco confiou à proteção da padroeira da China, “os Pastores e os fiéis da Igreja Católica naquele grande país, para que sejam fortes na fé e firmes na união fraterna, testemunhas alegres e promotores de caridade e esperança”.

Num contexto marcado por tensões políticas e religiosas, o Papa assegurou aos católicos que “a Igreja universal, da qual sois parte integrante, compartilha as vossas esperanças e vos apoia nas provações. Ela acompanha-vos com a oração por uma nova efusão do do Espírito Santo, para que resplandeça em vós a luz e a beleza do Evangelho, poder de Deus para a salvação de quem crê.”

À intercessão de Maria Auxiliadora, o Santo Padre quis hoje também confiar “todos os discípulos do Senhor e todas as pessoas de boa vontade que, neste momento difícil, em todas as partes do mundo, trabalham com paixão e compromisso pela paz, pelo diálogo entre as nações, pelo serviço aos pobres, pela custódia da criação e pela vitória da humanidade sobre todas as doenças do corpo, coração e alma”.

E, para assinalar hoje o Dia Mundial das Comunicações Sociais, dedicado este ano ao tema da narrativa, Francisco pediu aos profissionais “histórias construtivas, que nos ajudem a perceber que todos fazemos parte de uma história maior do que nós e que podemos olhar para o futuro com esperança, se realmente cuidarmos uns dos outros, como irmãos”.

No final, o Papa recordou o arranque do “Ano Laudato Si” que agora começa e deslocou-se depois à sua habitual janela do Palácio Apostólico para uma benção à cidade de Roma, desta vez acolhido com palmas por algumas dezenas de pessoas reunidas na Praça de São Pedro.