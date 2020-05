Ministra da Saúde admite problemas com ventiladores, mas garante solução

A ministra da Saúde revelou, ainda, que não está planeada a aquisição de mais ventiladores ao estrangeiro, para além daqueles que já estão encomendados, ainda por chegar, e que "são ainda bastantes".

Marta Temido assumiu seguir "com interesse de investigação, social e económico" a produção de ventiladores em território nacional:

"Não estamos a pensar adquirir mais equipamentos do que aqueles que já encomendámos. Estamos é com uma expectativa muito elevada relativamente aos trabalhos desenvolvidos no nosso país, para termos suficiência, a nível nacional, na produção deste equipamento. Seria muito bom que, independentemente do que já encomendámos ao exterior, e que vai permitir o reforço da capacidade de medicina intensiva, poder contar com equipamentos produzidos em Portugal."