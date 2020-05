Covid-19: Veja o número de casos por concelho. Lisboa, Loures e Amadora entre os municípios com maior aumento

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 2177 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (2177), Porto (1347) e Matosinhos (1269). Sabendo que a contabilização não será relativa ao total dos casos – nem acompanhará em simultâneo os dados reportados pelas autarquias - a DGS optou por disponibilizar apenas dados do SINAVE, sistema nacional de vigilância epidemiológica. Neste relatório, a DGS diz contabilizar 91% dos casos totais, na contagem por concelho - no entanto, o número de casos disponibilizados representa apenas 90% do total referido no relatório.

Portugal regista quase 10 mil novos casos de recuperação da Covid-19, este domingo. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de um total de 1.316 mortos (mais 14 que no sábado) e 30.623 infetados (mais 152, o que supõe um aumento de 0,5%, o mais baixo desde 11 de maio) pelo novo coronavírus. O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sábado, indica que, este domingo, há mais 9.844 pessoas recuperadas da Covid-19 que no dia anterior - é com larga margem, o número de recuperações mais alto desde o início da pandemia. No total, foram dadas 17.549 altas médicas, o que representa cerca de 57,31% do número total de casos confirmados. Esta variação exponencial deve-se a uma mudança na metodologia no registo de dados no trace-covid, a plataforma de vigilância clínica criada para apoiar os profissionais de saúde no acompanhamento e monitorização dos doentes, conforme revelou a ministra da Saúde, na conferência de imprensa de sábado. A taxa de letalidade mantém-se nos 4,3% (16,6% acima dos 70 anos). O número de casos ativos tem assim uma redução acentuada, fixando-se nos 11.758. Há, agora, menos 9706 infetados com o novo coronavírus registados, face ao dia anterior. A Renascença apresenta diariamente o número de casos ativos de Covid-19 em Portugal, num dashboard com todos os números da pandemia. Para o cálculo deste indicador, foi subtraído ao total de casos acumulados o total de óbitos e recuperados. Contactada pela Renascença, a DGS não apresentou ainda esclarecimento adicional.