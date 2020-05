Balanço DGS. Quase 10 mil novas recuperações num dia

Veja também:

Portugal regista quase 10 mil novos casos de recuperação da Covid-19, este domingo. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de um total de 1.316 mortos (mais 14 que no sábado) e 30.623 infetados (mais 152, o que supõe um aumento de 0,5%, o mais baixo desde 11 de maio) pelo novo coronavírus.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de sábado, indica que, este domingo, há mais 9.844 pessoas recuperadas da Covid-19 que no dia anterior - é com larga margem, o número de recuperações mais alto desde o início da pandemia. No total, foram dadas 17.549 altas médicas, o que representa cerca de 57,31% do número total de casos confirmados.

Esta variação exponencial deve-se a uma mudança na metodologia no registo de dados no trace-covid, a plataforma de vigilância clínica criada para apoiar os profissionais de saúde no acompanhamento e monitorização dos doentes, conforme revelou a ministra da Saúde, na conferência de imprensa de sábado.

Marta Temido esclareceu que, para garantir que nenhuma das quase 10 mil novas altas médicas era duplicada, "procedeu-se a um cruzamento do número de utente, garantindo que a informação é fiável". Afiançou, ainda, que todos estes casos tiveram, pelo menos, um resultado laboratorial negativo.

A taxa de letalidade mantém-se nos 4,3% (16,6% acima dos 70 anos).

Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 309.966 casos suspeitos. O relatório deste domingo revela, ainda, que 2.115 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e mais de 26 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias.