Almoço sem regras terá sido responsável pelos 16 casos de Covid-19 em lar ilegal

Está concluída a evacuação do lar de idosos, na freguesia de Carvalhal, concelho de Abrantes, onde estão confirmados 16 casos positivos de Covid-19.

Os funcionários e os proprietários do lar ilegal vão fazer o tratamento em casa. Já os idosos foram todos levados para o Hospital de Abrantes.

Dez dos infetados são utentes e, de acordo com o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, estão todos assintomáticos.

"Todos os idosos já foram transportados para o hospital em segurança, com as preocupações necessárias. Embora as pessoas não tenham sintomas, terão de ser acompanhadas dado a sua idade. As pessoas que ali trabalhavam estão no seu domicílio, em segurança, e agora vamos ter de perceber o nível de contactos que existiram na comunidade para perceber que estratégias a tomar", referiu à Renascença.