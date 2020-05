Novos protestos em Hong Kong. Gás lacrimogéneo lançado contra milhares

A polícia lançou gás lacrimogéneo e utilizou canhões de água para dispersar milhares de manifestantes pró-democracia que este domingo se concentraram nas ruas de Hong Kong, para protestar contra o plano da China de impôr leis de segurança nacional.

A manifestação ocorreu numa altura em que o governo de Hong Kong tenta tranquilizar os investidores. O regresso dos protestos provocou agitação nos mercados financeiros e foi já condenada pela comunidade internacional.

Os ativistas pró-democracia estão a apelar à população para sair à rua, procurando relançar os protestos que abalaram o território entre junho e dezembro.

O último governador britânico de Hong Kong veio, entretanto, acusar a China de trair o território, reforçando o controlo sobre a cidade. Numa entrevista ao "The Times", de Londres, Chris Patten diz que estamos a assistir a uma nova ditadura chinesa.

A China propôs há poucos dias introduzir uma nova lei de segurança em Hong Kong para limitar a oposição ao regime, com a "proibição de sedição, traição e secessão". De acordo com o porta-voz do Parlamento, o objetivo da medida é "reforçar o sistema legal e os mecanismos de segurança em Hong Kong, para salvaguardar a segurança nacional".