Futebol à porta fechada. Sporting compensa sócios com bilhete de época

O Sporting anunciou esta sexta-feira que vai compensar os sócios com bilhete de época na sequência da decisão da Liga de realizar à porta fechada os jogos que faltam da I Liga de futebol, devido à pandemia de Covid-19.



O clube de Alvalade vai disputar cinco partidas em casa no que resta da temporada, frente ao Paços de Ferreira, Tondela, Gil Vicente, Santa Clara e Vitória de Setúbal.

O Sporting apresenta, em comunicado, três soluções para os sócios que adquiriram Gamebox para ver todos os jogos do campeonato no estádio Alvalade XXI.

A primeira é a devolução do valor dos cinco jogos através de um voucher, válido até 30 de junho de 2021, “que poderá ser utilizado na aquisição de produtos oficiais do Sporting Clube Portugal ou na aquisição de bilhetes para jogos futuros”. Os sócios que pretenderem seguir esta opção deverão solicitar o seu voucher entre 1 de junho e 30 de setembro deste ano.

O clube também reembolsa os sócios no valor na proporção dos jogos não usufruídos. Neste caso, os detentores de Gamebox ativa deverão solicitar o reembolso entre 1 de agosto de 2020 e 30 de setembro.

Por fim, o Sporting dá aos sócios a opção de não pedir qualquer compensação pelos cinco jogos que vão deixar de ver até ao final da I Liga 2019/2020.

“Aos sócios que não pretendam reaver o valor proporcional nos termos dos parágrafos anteriores, o Clube agradece antecipadamente o apoio num momento crítico em que o Esforço, Dedicação e Devoção coletivos serão fundamentais na superação desta situação adversa que atingiu profundamente o mundo – para tal, bastará a não reclamação das alternativas referidas nos parágrafos anteriores”, explicam os leões.

O calendário para a reta final do campeonato foi conhecido esta sexta-feira. A I Liga de futebol regressa a 3 de junho, com um Portimonense-Gil Vicente, disputado às 19h00, a contar para a 25.ª jornada. Na mesma ronda, o Sporting desloca-se a Guimarães, na quinta-feira, dia 4, num jogo marcado para as 21h15.