Lisboa. Três carros incendiados e 12 viaturas assaltadas em Alcântara

Os moradores da rua da Junqueira, na freguesia de Alcântara, em Lisboa, estão muito inquietos com o que se tem passado no último mês. As noites são passadas na incerteza de os carros, na manhã seguinte, terem sido vandalizados. Desde o dia 3 de maio que naquela artéria lisboeta já foram incendiados três carros, e 12 viaturas foram assaltadas. O valor dos furtos, avança a PSP à Renascença, é superior a cinco mil euros.

Segundo o comissário Artur Serafim, do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o primeiro carro queimado naquela rua ocorreu a 3 de maio, e o terceiro caso na última quarta-feira de madrugada. Pelo meio, mais um automóvel foi incendiado.

"Os casos estão sobre investigação, e tendo em conta as zonas mais afetadas e os horários referenciais para a ocorrência deste tipo de ilícito criámos equipas especializadas para prevenir e combater este fenómeno", avança comissário Artur Serafim.

Em imagens publicadas por um morador na zona na rede social Facebook podem ver-se dois carros a arder. Numa das situações, as chamas são bastante altas e consomem o veículo quase na totalidade, antes que os bombeiros pudessem atacar o fogo.