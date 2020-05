​Aumento “persistente” de casos em Lisboa não se deve ao desconfinamento, garante ministra

Marta Temido explicou que se trata de “algum relaxamento e descontração [dos trabalhadores] durante as pausas para almoço, de mudas de roupa e até ao facto de utilizarem meios de transporte que, não sendo públicos, são coletivos e onde há algum alívio das cautelas que têm de ser consideradas”.

A ministra da Saúde, Graça Temido, garante que o aumento “persistente” de casos que se continua a registar em Lisboa e Vale do Tejo não está relacionado com medidas de desconfinamento, mas sim a “momentos de relaxamento” em ambiente laboral.

“Pouquíssimos casos” apanhados nos rastreios das creches

Quando faltam poucos dias para a reabertura do ensino pré-escolar, a ministra da Saúde foi questionada se, à semelhança do que aconteceu nas creches, os trabalhadores do pré-escolar vão ser testados.

Marta Temido explicou que foram apanhados “pouquíssimos casos” nos rastreios feitos e que “o nível de risco diferente”, o Governo não está a equacionar a realização desta testagem generalizada.

Ainda no que diz respeito a números, as autoridades de saúde foram questionadas sobre o número de óbitos devido a Covid-19 entre os profissionais de saúde.

A diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, diz não ter conhecimento oficial de óbitos nestes setores profissionais e apela aos médicos responsáveis pelos certificados de óbito para serem mais precisos nas informações prestadas.

“Nos certificados de óbito há campos de preenchimento não obrigatório, mas desejável, nomeadamente a profissão da pessoa que morreu, para percebermos o que se passa em determinados grupos profissionais. O que apelamos aos médicos é que preencham essa informação no certificado de óbito”, explicou Graça Freitas.