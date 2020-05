Macau vende cerca de 72 milhões de máscaras durante a pandemia

Veja também:

Foram vendidas cerca de 72 milhões de máscaras, em Macau, desde final de janeiro, segundo revelaram, este sábado, as autoridades do território, na conferência de imprensa diária sobre a pandemia da Covid-19.

A venda racionada das máscaras começou há quase quatro meses, a 24 de janeiro. Foi uma das primeiras medidas do Governo de Macau, justificada pela falta de oferta no mercado mundial.



A cada dez dias, cada pessoa pode adquirir dez máscaras em cerca de meia centena de farmácias convencionadas no território, a um preço reduzido: oito patacas, ou seja, menos de um euro.

As autoridades salientaram, ainda, o facto de este sábado se cumprir o 45.º dia consecutivo sem registo de novos casos. Todos os 45 pacientes que deram positivo à Covid-19 já receberam alta hospitalar.

Depois de uma vaga inicial de dez casos, o território esteve 40 dias sem identificar qualquer infeção. A partir de meados de março, foram identificados mais 35, todos importados, um deles em estado grave.



Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças. Uma delas é a quarentena obrigatória de 14 dias para todas as pessoas que entrem no território.

A pandemia do novo coronavírus, responsável pela Covid-19, já infetou mais de 5,2 milhões de pessoas a nível mundial, das quais morreram mais de 338 mil. Quase 2,1 milhões de pessoas tiveram alta médica.