EUA "terão problemas" se interferirem com petroleiros do Irão

O presidente iraniano, Hassan Rohani, avisou, este sábado, os Estados Unidos da América que podem ter problemas se os petroleiros do Irão sofrerem algum transtorno na região das Caraíbas por sua culpa.

"Se os nossos petroleiros nas Caraíbas ou em qualquer parte do mundo tiverem problemas devido aos norte-americanos, eles, de forma recíproca, terão também problemas", afirmou Rohani, numa conversa telefónica com o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al Zani, citada pela página oficial da presidência iraniana.

"Esperamos que os norte-americanos não se enganem", salientou Rohani, quando cinco navios iranianos que transportam combustível para a Venezuela se aproximam das Caraíbas, esperando-se que o primeiro navio chegue a águas do país sul-americano no domingo.

Rohani afirmou que Teerão não iniciará qualquer conflito, mas reserva-se "o direito legítimo de defender a soberania e a integridade territorial e os seus interesses". O presidente reiterou também a importância da segurança da região.

Por seu lado, o emir referiu que o Qatar se opõe a qualquer escalada da situação. "Faremos todos os esforços para reduzir a tensão", assegurou.

O governo venezuelano liderado por Nicolas Maduro denunciou na sexta-feira na ONU alegadas ameaças dos Estados Unidos aos navios iranianos.

O Irão e a Venezuela mantêm uma relação próxima desde a época do falecido líder venezuelano Hugo Chávez (1999-2013), cimentada numa oposição aos Estados Unidos, que impôs sanções aos dois países.

A Venezuela regista uma queda na produção de petróleo e de derivados devido aos problemas que paralisam várias das suas refinarias, afetadas pelas sanções e por falta de investimento.

O setor energético iraniano também está debilitado devido às sanções impostas pelos Estados Unidos em 2018, com a proibição de exportação de crude do Irão.