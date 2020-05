Secretário de Estado do Desporto pede paz para que o campeonato possa "finalmente" regressar

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto apela à serenidade no futebol, para que o campeonato possa ser retomado, numa altura em que cresce a tensão entre os clubes profissionais e a Liga, que acabou de perder o patrocínio da NOS e ainda viu o Benfica abandonar a direção.

Em declarações à Renascença, João Paulo Rebelo lembrou que "há muitas semanas que muitos aguardam" o regresso da I Liga e pediu um entendimento entre as partes, para que isso não seja posto em causa.



"O que desejo é que todos, e particularmente a Liga e no âmbito da Federação Portuguesa de Futebol, encontrem as melhores soluções, para que os milhões de portugueses que acompanham esta modalidade tão popular possam, finalmente, [ver] retomadas as competições", afirmou.

O campeonato de futebol regressa a 3 de junho, às 19h00, com o duelo entre Portimonense e Gil Vicente, da jornada 25, em Portimão.