Laboratório dos filhos de Menezes e Fernando Gomes erra nos testes aos jogadores do Guimarães e Famalicão

Veja também:

Oito jogadores do Vitória de Guimarães e do Famalicão a quem tinha sido diagnosticado Covid-19 afinal não estão infetados. Segundo o jornal “Expresso”, dos 11 jogadores destes dois clubes que testaram positivos, apenas dois – um do Guimarães e outro do Famalicão – estão realmente doentes.

A denúncia foi feita ao semanário por um médico do Hospital de São João. Os atletas visados acabaram por repetir o teste e foi nessa altura que descobriram o erro.

O laboratório de análises, uma empresa multinacional, é liderado em Portugal pelo filho de Luis Filipe Menezes, antigo autarca do PSD de Gaia, e também pelo filho do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

A Unilabs fez, há cerca de 10 dias, 11 testes aos jogadores dos dois clubes. Em Guimarães foram identificados três positivos e um inconclusivo e em Famalicão sete positivos. O resultado foi correto apenas em dois casos positivos, detetados em ambos os clubes.

Ao jornal “Expresso” o laboratório nega a existência de falhas nos procedimentos, mas confirma que “houve médicos de clubes a perguntarem porque havia tantos positivos”, diz o diretor técnico da Unilabs, António Maia Gonçalves.