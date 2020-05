I Liga. Três grandes voltam a treinar em casa

Mais de 70 dias depois, os planteis principais de FC Porto, Benfica e Sporting voltaram a treinar nos relvados principais dos respetivos estádios.

Os azuis e brancos fizeram este sábado um treino matinal, em conjunto com a equipa B, no estádio do Dragão.

A única ausência no plantel de Sérgio Conceição foi Marcano. O defesa-central espanhol lesionou-se com gravidade na passada quinta-feira.

Os líderes do campeonato voltam a treinar na segunda-feira, mas no centro de treinos do Olival.

Já o Benfica trabalhou, este sábado, no estádio da Luz, 72 dias depois.

Destaque para a presença dos oito miúdos chamados da equipa B por Bruno Lage: Kokubo, João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos.

Também os leões voltaram ao seu palco principal.

Rúben Amorim só não contou com os lesionados Luiz Phellype e Renan Ribeiro. Anthony Walker voltou a treinar com o plantel principal em Alvalade.

O Sporting segue agora para dois dias de folga e regressa aos treinos na terça-feira, às 10h00, em Alcochete.

A I Liga regressa a 3 de junho.

Jornada 25

Quarta-feira, 3 de junho

Portimonense-Gil Vicente, 19h00

Famalicão-FC Porto, 21h15

Quinta-feira, 4 de junho

Marítimo-Vitória de Setúbal, 19h00

Benfica-Tondela, 19h15

Vitória de Guimarães-Sporting, 21h15

Sexta-feira, 5 de junho

Santa Clara-Sporting de Braga, 21h

Sábado, 6 de junho

Aves-Belenenses, 19h00

Boavista-Moreirense, 21h15

Domingo, 7 de junho

Rio Ave-Paços de Ferreira, 21h00