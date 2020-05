​Autarcas dizem que linha de financiamento para a Cultura é positiva, mas curta

Veja também:

A nova linha de 30 milhões de euros para programação cultural das autarquias é bem-vinda, mas não vai resolver todos os problemas do setor da Cultura, diz à Renascença o presidente do Conselho Regional do Norte e presidente da Câmara de Caminha.



O socialista Miguel Alves espera para perceber os critérios de atribuição das verbas, no entanto adianta que, embora sejam "mais 30 milhões do que o que tínhamos no conjunto das autarquias", só "um município médio como Caminha gasta um milhão de euros por ano no setor".

Assim, "30 milhões para todo o país é uma ajuda, é positivo que exista esse apoio, mas não será, certamente, a solução para os problemas que vivermos na área cultural, com os agentes culturais a serem muito penalizados por esta pandemia".

No mesmo sentido vai a opinião do presidente da Câmara de Vagos. Em declarações à Renascença, o social-democrata Silvério Regalado pede uma discriminação positiva para os municípios com menor dimensão.

"Julgo que deve haver aqui uma distribuição equitativa pelo pais, sendo que os municípios com menos possibilidades financeiras - os pequenos e médios municípios quer do interior, quer do litoral, possam ter um acesso privilegiado a este tipo de fundos", afirma o autarca de Vagos.

"Como princípio parece-me bem, embora o valor seja reduzido, mas reconheço que as condições que o país atravessa não dão para mais", conclui Silvério Regalado.