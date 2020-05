​Viriato Soromenho-Marques: "Temos de aprender a habitar a terra de outra maneira"

“Temos de aprender a habitar a terra de outra maneira”, defende o professor universitário Viriato Soromenho-Marques em entrevista à Renascença e agência Ecclesia.



No momento em que se assinalam os cinco anos da encíclica “Laudato Si”, o filósofo e ambientalista diz que a pandemia “resulta do facto de não termos respeitado o espaço existencial de outras espécies”.

Sugere que uma das lições da atual crise é que temos de fazer um esforço na procura de “uma economia completamente diferente”, como aponta a encíclica papal.

O professor universitário adverte que estamos perante “uma guerra pelo futuro, uma guerra pelos nossos filhos e netos”.

Viriato Soromenho-Marques deixa a interrogação: “será que é mais importante alimentarmos uma elite de super-ricos, que têm uma vida numa riqueza absolutamente pornográfica, obscena?” E de entre o conjunto de perguntas, sobressai ainda uma outra: “será que não temos capacidade moral e ética para dizer basta?”

O ambientalista admite que “toda a ação do Papa Francisco, que pela sua coragem, lealdade com a Humanidade, não apenas com os católicos, acaba por gerar muitos anticorpos dentro da própria Igreja Católica”, mas defende que “dizer que esta economia mata não é um insulto”.

Soromenho-Marques considera que a expressão utilizada pelo Papa “é uma simples fotografia de uma economia que transforma complexidade em simplificação, que transforma uma atmosfera saudável numa atmosfera que está a alterar o clima, que substitui a plenitude da diversidade biológica por paisagens completamente uniformes, que destrói a diversidade das florestas por monoculturas de produção, que depois provocam incêndios. E que, depois, no fundo, leva tantos milhões de seres humanos a viver na pobreza e no lixo”.