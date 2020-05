PCP avança com projeto lei de nacionalização do Novo Banco

O Partido Comunista deu entrada com um projeto lei onde propõe “que se inicie de imediato o processo de integração do banco na esfera pública”, depois de concretizada mais uma injeção de capital, “em contradição com o critério definido pelo Governo de só a realizar após o conhecimento da auditoria”.



Segundo o PCP, “o que está a acontecer, com mais esta transferência, é que os portugueses continuam a pagar o buraco sem fundo da ruinosa gestão privada da banca, e no final o banco continua a ser privado, e não é colocado ao serviço do país.”

Esta tarde, numa audição com trabalhadores num espaço do PCP no centro de Lisboa, Jerónimo de Sousa, líder do partido, pede a nacionalização do Novo Banco.

"Enquanto alguns se entretêm com a discussão sobrea a auditoria, escorrem milhares de milhões de euros, sem que os bancos fiquem na posse do povo português. A proposta deve estar associada à justa reinvindivação de garantia da remuneração a 100%. É uma medida justa não só para quem está disponível para trabalhar a 100%, como para não aprofundar traços de uma recessão que se avizinha e que recairá, mais uma vez, sobre o povo", afirmou.