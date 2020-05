Marcelo elogia o “candidato a primeiro-ministro”. Rio “é um exemplo”

Frisando que é o “Presidente de todos os portugueses”, Marcelo reconheceu que há aspetos em que é conservador e não muda: “na família, na religião, no partido, não mudo sequer no futebol”.

“Veio o reconhecimento de um facto singular: de como [Rui Rio] colocou o interesse nacional acima do interesse partidário num período crítico – que foi o período que antecedeu o estado de emergência e que prosseguiu com o estado de emergência”, acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa teceu, nesta sexta-feira, larguíssimos elogios ao presidente do PSD, “líder da oposição e candidato a primeiro-ministro”. Numa deslocação conjunta a Ovar, o município que esteve isolado no início da pandemia de Covid-19, o Presidente da República destacou o “sentido de Estado” de Rui Rio.

“O presidente da Câmara de Ovar foi um herói. Os nossos autarcas foram heróis. Mas ele foi, por circunstâncias adversas, dos primeiros e mais testados heróis diante os autarcas portugueses, no continente e na Madeira e nos Açores”, afirmou.

“Nunca desistiu, nunca se resignou, não teve um momento de desânimo. Houve várias fases e em todas as fases esteve presente. E com ele todos os autarcas. Há que reconhecer e que salvaguardar isso quando se fala no apuramento do que se passou naqueles dias, naqueles momentos”, destacou ainda.

Marcelo lembrou depois que, tendo tudo acontecido no início da pandemia em Portugal, “tiveram de descobrir testes onde não existiam, tiveram de descobrir máscaras onde elas não existiam, tiveram de ir buscar proteção sanitária sei lá onde; tiveram de telefonar para o Presidente da República, para o primeiro-ministro, para o líder da oposição, para os ministros, os secretários de Estado, para todo o mundo, todos os dias”.

E “tiveram de tomar decisões para as empresas em cima da hora”, salientou, considerando que, se não se tivessem tomado estas medidas em Ovar, “teria havido mais mortes e mais pacientes e mais internados do que houve”.

Presidenciais? Marcelo responde com outras prioridades

“Seria um desperdício” falar sobre eleições presidenciais durante o almoço com Rui Rio, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

“Hoje vamos falar do que é urgente e prioritário e prioritário é o que ainda estamos a viver”, defendeu, avançando com o “número muito pequeno de preocupações” dos portugueses: “vida, saúde, emprego e salário/rendimentos”.

Na opinião do Presidente as pessoas querem saber se ainda há risco, se haverá um novo surto, se haverá emprego ou não, salários, sim ou não.

“O resto tem o seu momento. Há prioridades”, reforçou.





