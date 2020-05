Governo anuncia linha de 30 milhões de euros para programação cultural dos municípios

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta sexta-feira o lançamento de uma linha de financiamento de 30 milhões de euros para ser usada pelos municípios na programação cultural.

Essa linha é "um programa de financiamento de 30 milhões de euros aos municípios para poderem organizar um conjunto de atividades que permitam a um dos setores mais duramente atingidos por esta crise [provocada pela pandemia da covid-19] encontrar um espaço de reanimação", afirmou António Costa.

"É fundamental para o conjunto do país, do território, do setor da cultura que os municípios, que são dos maiores investidores em cultura no nosso país, possam dispor de condições para, mesmo neste verão onde não é possível realizar festivais, mas onde é possível realizar em segurança, espetáculos musicais, quer ao ar livre, quer em espaço coberto", adiantou.

O primeiro-ministro falava à comunicação social, após uma reunião com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, na qual também estiveram presentes outros membros do Governo.