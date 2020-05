Reabertura do pré-escolar. Crianças dispensadas de usar máscara e "direito de brincar" salvaguardado

Veja também:

As crianças que frequentam o ensino pré-escolar vão poder voltar à escola a partir de dia 1 de junho sem necessidade de usar máscara e com o direito de brincar salvaguardado. Já o pessoal docente e não-docente, pelo contrário, estão obrigados a usar máscaras de proteção.

É o que se lê nas orientações divulgadas esta sexta-feira pelo Ministério da Educação.

"Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar", lê-se no documento.

Tal como nas indicações para as creches, os encarregados de educação não devem circular no interior das instalações e não devem autorizar "as crianças levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários".

As autoridades recomendam ainda que "não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao estritamente necessário".

O documento referen ainda que devem ser privilegiadas "as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), em regime rotativo" e que, nesta fase, "devem-se cancelar festas e reuniões de encarregados de educação presenciais".

