Jerónimo Martins sem infetados. Sonae MC vai testar mais 450 trabalhadores

Os 852 colaboradores do Grupo Jerónimo Martins a trabalhar no centro de distribuição da Azambuja testaram negativo à Covid-19. Em comunicado enviado à Renascença, o grupo dono do Pingo Doce garante que “o resultado de todos os testes foi negativo”, depois de terem sido feitos testes em massa durante três dias.

A empresa nacional de retalho esclarece que dos 852 colaboradores testados, excluem-se “os que estão em teletrabalho e os de grupo de risco, que foram enviados para casa ainda antes de ser decretado o Estado de Emergência, mantendo a sua remuneração por inteiro”.

A empresa tomou a decisão de testar todos os trabalhadores do grupo depois de terem sido detetados casos de infeção por Covid-19 em outras empresas da cintura industrial da Azambuja, como a Sonae MC ou a Avipronto.

O Grupo Jerónimo Martins diz ainda que o plano de contingência implementado na empresa “está alinhado com as recomendações das autoridades de saúde nacionais e internacionais, é robusto e reduz fortemente o risco de propagação do vírus”.