Está aí o calor. Temperaturas vão chegar aos 35 graus no fim de semana

A época balnear só começa a 6 de junho, mas o tempo de praia já chegou. Neste fim de semana, e já nesta sexta-feira, as temperaturas máximas vão ultrapassar os 30 graus celsius em algumas regiões.

Nesta sexta-feira, a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro e intensificação do vento no litoral e nas terras altas a partir da tarde.

O céu vai estar, em geral, pouco nublado ou limpo e a temperatura vai subir um pouco no Algarve.



Em Faro, a máxima deverá chegar aos 32 graus, tal como em Évora e Beja. Em Lisboa, a temperatura deverá subir aos 27 graus e no Porto aos 22. No resto do país, as máximas deverão ultrapassar os 25 graus.

Para sábado, o IPMA prevê uma subida da temperatura, com as máximas a chegarem aos 35 graus em Faro em Beja, aos 34 em Évora, 32 em Castelo Branco e Santarém e 30 em Setúbal.