Direito a brincar nos jardins de infância, guerra aberta na Liga

PORTUGAL

Há autocarros cheios e datas para o regresso do futebol de estádios vazios. O balanço do regresso às aulas é positivo, embora continue a haver resistentes e o Governo garante o direito à brincadeira no pré-escolar.





As crianças do ensino pré-escolar que regressarem à escola no dia 1 de junho não vão precisar de usar máscara e podem brincar à vontade. O Ministério da Educação divulgou as orientações para mais um desconfinamento nas escolas. O pessoal docente e não docente é obrigado a ter sempre a sua máscara de proteção colocada.

Dois dias depois do regresso ao jardim de infância, é a vez o futebol voltar aos relvados. A I Liga de futebol vai ser retomada com um Portimonense-Gil Vicente. A 25ª jornada, será disputada em cinco dias, entre quarta-feira, dia 3 de junho e domingo, dia 7.

Quem está de saída do futebol é a NOS. A empresa vai deixar de ser o patrocinador principal e "naming sponsor" do campeonato da I Liga quando terminar o contrato, no final da próxima época, 2020/2021.

Apesar das recomendações, ainda há transportes públicos sobrelotados. A Renascença foi passear de autocarro e conta-lhe o que viu.

Em tempos normais, estaríamos em época alta de casamentos. Mas os tempos não são normais, as empresas estão com a corda na garganta e há pessoas a pagar mais para adiar as núpcias.

O balanço do regresso às aulas é positivo, embora haja escolas em que metade dos alunos não tenha regressado. O que está em causa agora é o próximo ano. Os envolvidos pedem clareza ao Governo.

Depois dos protestos do setor cultural, um dos mais afetados pela pandemia, o primeiro-ministro anunciou o lançamento de uma linha de financiamento de 30 milhões de euros para ser usada pelos municípios na programação cultural. O objetivo é reanimar um setor em grandes dificuldades.